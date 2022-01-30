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По состоянию на 11:45 утра 30 января в России за сутки выявили 121 228 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Это максимальный суточный прирост числа заболевших с начала пандемии. Начиная с 21 января, в России каждый день регистрируют рекордное число заболевших. 29 января федеральный штаб впервые зарегистрировал больше 100 тысяч заболевших — 113 122 случая за сутки.

Больше всего заболевших за последние сутки, по данным на утро 30 января, выявили в Москве (+24 030 человек), Петербурге (+17 833) и Московской области (+11 434).

За сутки, по данным оперативного штаба, умерли 617 человек, а с начала пандемии — 330 728 человек. За день выздоровели 28 944 человека, с начала пандемии — 10 218 151 человек.

Рост числа заболевших COVID-19 связан с распространением варианта коронавируса омикрон, который стал доминирующим в России. По данным оперативного штаба, омикрон обнаружили в 82 из 85 регионах России.

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