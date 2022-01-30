Умер Леонид Куравлев

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Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов.

Валентин Мастюков / ТАСС

С начала января Куравлев лечился от пневмонии в московской клинической больнице № 40 в Коммунарке. Куравлева проверяли на коронавирус, тесты дали отрицательный результат. После выписки из больницы в Коммунарке его отправили в один из московских хосписов.

Леонид Куравлев снялся в более чем 200 фильмах и сериалах. Он известен по ролям в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Золотой теленок», «Вий», «Начало», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная». Куравлев снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Сыщики». В 1960-1992 годах состоял в труппе Театра-студии киноактера.