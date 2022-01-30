Самолет «Байкал», призванный заменить «кукурузник» Ан-2, совершил первый полет
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Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» совершил первый полет, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Самолет взлетел с аэродрома Арамиль в Екатеринбурге. Им управлял летчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев. Полет проходил на высоте 500 метров и продолжался около 25 минут. Во время полета летчик выполнил маневры, чтобы проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе. Системы самолета, по словам пилота, работали в штатном режиме.
Самолет «Байкал» разработала компания «Байкал Инжиниринг» («дочка» АО «Уральский завод гражданской авиации»), которая в 2019 году выиграла соответствующий тендер Минпромторга.
Девятиместный «Байкал» призван заменить в эксплуатации самолеты Ан-2. Как рассказали в Минпромторге, «Байкал» способен развивать крейсерскую скорость до 300 километров в час, а максимальная дальность полета, как ожидается, составит 3000 километров (с полезной нагрузкой две тонны — 1500 километров). Запуск серийного производства намечен на 2024 год.
«Самолет ЛМС-901 „Байкал“ способен решать широкий круг задач, в том числе в условиях слабо развитой аэродромной инфраструктуры. Он принесет новый уровень комфорта на местные воздушные линии, позволит сократить операционные издержки эксплуатантов», — заявили в Минпромторге.