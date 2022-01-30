Россия планировала провести учения у берегов Ирландии. Но перенесла их, чтобы не мешать рыбакам

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Министр обороны России Сергей Шойгу решил перенести район предстоящих учений Военно-морского флота РФ в Атлантическом океане за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Об этом сообщил посол России в Дублине Юрий Филатов.

Минобороны приняло такое решение в ответ на просьбы правительства Ирландии и Организации производителей рыбы на юге и западе Ирландии, чтобы не мешать деятельности ирландских рыболовных судов в их традиционных промысловых районах, сказано в заявлении посла.

Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени приветствовал решение России. Он рассказал, что на этой неделе написал письмо Сергею Шойгу с просьбой пересмотреть вопрос о проведении военно-морских учений у юго-западного побережья Ирландии, а 29 января получил ответное письмо, что район учений перенесут.

Россия собиралась с 3 по 8 февраля провести учения в Атлантическом океане, в том числе запустить ракеты в 240 километрах от берегов Ирландии — за пределами территориальных вод страны, но в ее исключительной экономической зоне. В МИД Ирландии называли нежелательным проведение учений со стрельбами у своих берегов. Ирландские рыбаки в знак протеста грозили вывести в море до 60 рыболовецких траулеров в обычные места ловли, чтобы помешать российским кораблям.

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Вооруженные силы России запланировали на январь-февраль 2022 года серию военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов. В ходе учений планируется отработать действия сил ВМФ и Воздушно-космических сил по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.

Учения ВМФ России проводят на фоне обострения ситуации вокруг Украины. С осени 2021 года российские власти нарастили группировку своих войск в регионах, граничащих с Украиной. По мнению западных стран, Россия готовит нападение на Украину (в Москве это отрицают). США угрожают России санкциями в случае вторжения на украинскую территорию.

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