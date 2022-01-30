МИД Великобритании допустил любые санкции против России в случае вторжения в Украину. В том числе арест недвижимости российских олигархов
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Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила в интервью Sky News, что не исключает введение любых санкций в случае, если Россия нападет на Украину.
Трасс рассказала, что вскоре власти Великобритании представят меры по улучшению санкционного законодательства. «Любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, сможет стать объектом санкций. Так что путинским олигархам или российским компаниям, поддерживающим власти России, будет негде спрятаться», — заявила глава британского МИДа.
Отвечая на вопрос, могут ли власти Великобритании в рамках санкций конфисковывать недвижимость российских олигархов в Лондоне, министр сказала: «Ничего не исключено».
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Элизабет Трасс отметила, что Великобритания готова оказать любую помощь Украине. По ее словам, приоритет британских властей номер один — сдержать президента России Владимира Путина от вторжения. По этой причине Великобритания решила вдвое увеличить численность своих военных в Эстонии, отправляет Украине вооружение, а британские ВВС стали активнее над Черным морем. При этом Трасс подчеркнула, что отправка военных Великобритании в Украину маловероятна.
Россия несколько месяцев стягивает войска к украинским границам. На Западе опасаются, что Москва готовит военное вторжение, и угрожают в ответ ввести санкции. В Кремле отрицают, что собираются напасть на Украину. На фоне обострения вокруг Украины власти Великобритании, а также США и Германии начали эвакуировать из Киева своих дипломатов и членов их семей.