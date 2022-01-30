КНДР запустила баллистическую ракету на рекордное за пять лет расстояние. Она превысила скорость звука в 16 раз

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30 января Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая преодолела рекордное расстояние с 2017 года, сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление властей Японии и Южной Кореи, ближайших соседей КНДР.

Северная Корея запустила ракету средней дальности из провинции Чагандо. При запуске ее установили почти вертикально. В течение 30 минут она преодолела около 800 километров по поверхности Земли и достигла максимальной высоты в 2000 километров, прежде чем упала в море. Это случилось уже за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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Во время движения ракета достигла максимальной скорости в 16 чисел Маха, то есть ее скорость 16 раз превысила скорость звука, сообщает южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на военного чиновника, говорившего на условиях анонимности. По словам источника, ракета похожа на «Хвасон-12», которую КНДР испытала в 2017 году.

Северная Корея не проводила подобных пусков с конца 2017 года, соблюдая добровольный мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания.

Ракетные испытания стали седьмыми по счету за январь 2022 года для Северной Кореи, сообщает Associated Press. Это больше, чем за весь 2021 год.

В 2017 году лидер КНДР Ким Чен Ын объявил об успешном создании ядерных сил Северной Кореи после того, как страна запустила ракету, способную долететь до США. Речь об испытаниях ракеты «Хвасон-15», прошедших в ноябре 2017-го. Ракета в течение 53 минут набрала высоту около 4,5 тысячи километров и упала в море в 950 километрах от места запуска.

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