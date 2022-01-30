Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю в финале Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходившем в Мельбурне.

В первых двух сетах Медведев выиграл, но уступил в следующих трех. Надаль одержал победу со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Соперники провели на корте 5 часов 24 минуты.

Надаль одержал 21-ю победу в турнирах Большого шлема и установил новый рекорд по количеству титулов на турнирах этой серии. Предыдущий рекорд Надаль делил с сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером.

Даниил Медведев проиграл в финале Australian Open второй раз подряд. В 2021 году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу.

В 2021 году Медведев впервые победил в турнире Большого шлема — на US Open.

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