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Магазины интим-товаров следует запретить, так как они являются «узаконенным развратом». Об этом заявил глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

«Я бы считал, что такие магазины вообще должны быть запрещены», — сказал Иларион, отвечая в программе «Церковь и мир» на «России 24» на вопрос телезрителя, обеспокоенного тем, что эти магазины попадают в поле зрения детей.

Митрополит пояснил, что церковь однозначно выступает «против половой распущенности и разврата в любых его формах». «А такие так называемые „магазины для взрослых“ — это не что иное, как узаконенный разврат», — отметил он.

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Иларион также посетовал, что церковь может потребовать от прихожан не посещать секс-шопы, но не может «заставить государственные власти вообще закрыть такие магазины или регулировать вывески».

Оборот рынка интим-товаров в России в 2020 году оценивался в 1 миллиард рублей. Это одна из наиболее растущих областей ретейла; в последнее время секс-игрушки, помимо специализированных магазинов, начали продавать и крупные сети, специализирующиеся на парфюмерии и косметике.

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