Президент России поддержал идею создания реестра «токсичного контента» в интернете

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Президент России Владимир Путин поручил своей администрации изучить идею создания «саморегулируемого реестра токсичного контента». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Реестр на встрече Путина с Советом по правам человека, состоявшейся в декабре, предложил создать бизнесмен Игорь Ашманов. По его мнению, в этот список могли бы попадать сайты с информацией, которая по закону не является запрещенной, но может оказать нежелательное влияние на молодежь.

Категории «токсичного контента», по замыслу Ашманова, могли бы определяться в процессе «открытого общественного обсуждения». Сам бизнесмен предлагал отнести к «токсичному контенту» информацию про насилие, зоофилию, радикальный феминизм, опасность прививок, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ.

В новом поручении Путин предложил своей администрации «при необходимости принять соответствующие меры поддержки» для создания реестра. Это необходимо сделать до 1 июня.

В России с 2012 года действует реестр запрещенных сайтов. Необходимость его создания власти объясняли желанием защитить детей от вредной информации. Критики властей неоднократно отмечали, что этот реестр зачастую используется как инструмент политической цензуры.

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