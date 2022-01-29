Первая ракетка мира Эшли Барти впервые в карьере выиграла Australian Open

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Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти одержала победу на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В финале Барти обыграла 30-ю ракетку мира Даниэль Коллинз из США. Матч продолжался час и 27 минут и закончился со счетом 6:3, 7:6.

Финал мужской части турнира состоится 30 января. В нем сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

Барти стала победительницей Australian Open впервые в карьере. Для нее это третья победа в турнирах серии Большого шлема — ранее австралийка выигрывала Роллан Гаррос в 2018 году и Уимблдонский турнир в 2021 году.

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