Джони Митчелл отзовет свою музыку из Spotify в знак поддержки Нила Янга. Альбомы певца удалили из-за его несогласия с вышедшим на платформе антинаучным подкастом

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Канадская певица Джони Митчелл удалит всю свою музыку из Spotify в знак солидарности с Нилом Янгом, выступившим против выпуска подкаста Джо Рогана, в котором прозвучали антинаучные высказывания.

Конфликт Нила Янга и Spotify произошел после того, как на платформе вышел очередной эпизод подкаста Джо Рогана, в котором ведущий разговаривал с вирусологом Робертом Малоуном. Он известен тем, что распространял недостоверную информацию о безопасности и эффективности вакцин. Янг обвинил Spotify в распространении фейков о коронавирусе и вакцинации и потребовал удалить эпизод подкаста — или всю его дискографию. Платформа выбрала второй вариант.

«Я решила удалить всю свою музыку со Spotify. Безответственные люди распространяют ложь, которая стоит жизни другим людям. Я солидарна с Нилом Янгом и международным научным и медицинским сообществом по этому вопросу», — написала Митчелл на своем сайте.

Джони Митчелл также опубликовала ссылку на открытое письмо к администрации Spotify, подписанное несколькими сотнями врачей и ученых. В нем они призывают удалить выпуск подкаста.

Джони Митчелл — одна из наиболее популярных женщин-исполнительниц в рок-музыке 1970-х годов. Всего она записала 19 альбомов, из которых три стали в США платиновыми, еще пять — золотыми.

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