В Ульяновской области разбился вертолет Ми-8, погиб один человек. Это третья авария вертолетов в России за месяц

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Транспортно-боевой вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ульяновской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны России.

В вертолете находились три члена экипажа, все они получили травмы различной тяжести. Один из них умер по дороге в больницу.

Авария произошла в районе населенного пункта Дубки при выполнении планового полета. По предварительной информации Минобороны, причиной могла стать техническая неисправность.

Источник «Интерфакса» сообщил, что вертолет приземлился на лед Волги.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним.

Это по меньшей мере третья авария вертолета в России в январе 2022 года. Первая произошла 7 января (в ней погиб один человек), вторая — 18 января (в ней никто не пострадал). В 2021 году в России произошли шесть аварий легких вертолетов.

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