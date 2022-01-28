The Insider обнаружил у семьи Сергея Миронова квартиру за 350 миллионов рублей. Это почти в 70 раз больше годового дохода политика

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Семья лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова владеет элитной квартирой в Москве стоимостью около 350 миллионов рублей. Об этом пишет .

По данным издания, квартира площадью 235 квадратных метров находится в ЖК «Парк палас» на Пречистенской набережной. В ней живет бывшая жена Миронова Ольга и их несовершеннолетний сын. Помимо этого, пишет издание, Ольга Миронова владеет элитным автомобилем Porsche Panamera (он был указан в декларации политика за 2019 год вместе с другим автомобилем — BMW 530).

The Insider предполагает, что развод Миронова и его супруги был фиктивным, отмечая, что она носит на пальце обручальное кольцо, а на ее странице в фейсбуке указано, что она замужем за лидером «Справедливой России».

Официальным владельцем квартиры является брат Ольги Мироновой, он стал собственником недвижимости в 2015 году. The Insider отмечает, что купить такую недвижимость на свои деньги он бы не смог — годовая выручка его бизнеса составляет менее 14 миллионов рублей.

Квартира площадью 235 квадратных метров фигурирует в декларации Миронова за 2020 год — там указано, что она находится в безвозмездном пользовании у его сына.

По итогам 2020 года Миронов задекларировал 5,2 миллиона рублей дохода. До этого за десять предыдущих лет его официальный годовой доход ни разу не превышал пяти миллионов рублей.

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