Назарбаев покинул пост председателя правящей в Казахстане партии «Нур Отан». Его дочь не вошла в политсовет
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился поста председателя правящей в республике партии «Нур Отан» («Свет отечества»). Новым председателем партии стал действующий президент Касым-Жомарт Токаев.
Такое решение было принято на внеочередном съезде партии. Съезд проходил по видеосвязи в закрытом для СМИ режиме, трансляцию вела пресс-служба президента в твиттере.
Дочь Назарбаева Дарига не вошла в состав нового политсовета партии «Нур Отан». Причины, по которым Дарига Назарбаева — депутат нижней палаты парламента Казахстана — не попала в новый политсовет, пока не поясняются. В политсовет правящей партии также не вошел бывший глава правительства республики Аскар Мамин.
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Нурсултан Назарбаев возглавлял «Нур Отан» с 1999 года. В ноябре 2021 года Назарбаев говорил, что собирается передать пост председателя партии действующему президенту.
После отставки в 2019 году Назарбаев сохранил за собой посты: главы «Нур Отан», председателя Совета безопасности страны, а также Ассамблеи народов Казахстана — консультационного органа при президенте.
В январе 2022 года Назарбаев на фоне проходивших в стране протестов был смещен с поста главы Совета безопасности страны. Его место также занял Токаев. Полномочия председателя ассамблеи Назарбаев передал Токаеву в апреле 2021 года, напоминает Orda.kz.
После протестов парламент Казахстана внес изменения в законодательство страны, отменив пожизненное председательство Назарбаева в Ассамблее народов Казахстана и Совете безопасности.