На Пискаревском кладбище перед визитом Путина провели санитарную обработку сугробов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Перед визитом президента России Владимира Путина на Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге там провели санитарную обработку сугробов. Об этом «Новой газете» рассказала сотрудница кладбища Маргарита Николаева.

«Снег раньше никогда не обрабатывали», — заметила она.

Николаева также отметила, что людей, которые несли на кладбище венок от имени президента, «привезли из Москвы», где они две недели находились на карантине. На кладбище они приехали на специальной машине.

Николаева также подтвердила, что когда Путин был на кладбище, на крыше музейного павильона дежурили снайперы. Она отметила, что в таких случаях это обычная практика.

Юрий Демьянчук / ТАСС / Scanpix / LETA

На время визита Путина кладбище было закрыто для других людей, которые тоже пришли возложить цветы. Николаева рассказала, что это бывает регулярно в случае визитов представителей власти. По ее словам, администрация кладбища заранее предупреждает об этом на своем сайте.

Путин посетил Пискаревское кладбище 27 января, в 78-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Там он возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина» и цветы к братской могиле, где похоронен его старший брат, который ребенком умер во время блокады.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!