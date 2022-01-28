«Коммерсант» рассказал о крупнейшей DDoS-атаке на российский ретейл

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Компания по защите от интернет-угроз Qrator Labs зафиксировала в четвертом квартале 2021 года массовую атаку нового , который состоял из рекордных 160 тысяч устройств, сообщает «Коммерсант».

В атаке участвовали втрое больше устройств, чем в третьем квартале 2021 года, а также больше, чем в первом и втором кварталах. Новый ботнет использовали для сбора внутренней информации, а его жертвами стали крупные сети ретейлеров, рассказал изданию основатель и гендиректор Qrator Labs Александр Лямин.

В розничной сети «Лента» сообщили, что количество кибератак на ретейл возросло, но компания смогла защитить данные. В и отказались от комментариев.

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