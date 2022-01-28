Естественная убыль населения России превысила миллион человек (впервые в современной истории). За год умерли больше 500 тысяч заболевших ковидом

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В 2021 году России составила 1,043 миллиона человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативные данные Росстата.

Как отмечает агентство, этот показатель естественной убыли населения стал максимальным за всю современную историю России. До этого максимум был зафиксирован в 2000 году, когда естественная убыль населения составила 958,5 тысячи человек.

По данным Росстата, на 1 января 2022 года население России составило 145,5 миллиона человек. За год его численность снизилась на , что стало рекордным снижением с 2003 года, когда население уменьшилось на 700 тысяч человек.

В 2021 году в России родились 1,403 миллиона детей (это минимум с 2002 года, когда число новорожденных составило 1,397 миллиона).

Умерли в прошлом году 2,446 миллиона жителей России. Из них, как пишет РБК со ссылкой на данные , у 446,4 тысячи основной или предположительно основной причиной смерти стал коронавирус. С учетом тех, для кого COVID-19 стал сопутствующей причиной смерти, число умерших достигло 517,8 тысячи человек. Это втрое больше, чем в 2020 году, когда в России умерли 163,3 тысячи заразившихся коронавирусом (для 144,7 тысячи из них инфекция стала основной причиной смерти).

Естественный рост населения — сокращение смертности и увеличение рождаемости — одна из приоритетных задач российских властей. Для этого в стране действуют различные механизмы поддержки семей с детьми, в том числе программа материнского капитала.

В октябре The Bell обнародовал прогноз правительства о том, что по итогам 2021 года численность населения России сократится на 535,5 тысячи человек, по итогам 2022 года — еще на 533,4 тысячи человек. Согласно прогнозу, на положительные темпы прироста населения Россия выйдет в 2030 году.

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