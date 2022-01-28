Der Spiegel: Германия вышлет российского дипломата. Его считают сотрудником СВР и связывают с делом о шпионаже

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Правительство Германии собирается выслать из страны сотрудника консульства России в Мюнхене, объявленого персоной нон грата, сообщает Der Spiegel, ссылаясь на источники. Официально правительство ФРГ на момент публикации заметки об этом не сообщало.

По данным Der Spiegel, немецкие власти считают, что российский дипломат работает штатным сотрудником Службы внешней разведки (СВР) России. Его раскрыли во время расследования дела российского ученого Ильнура Н., которого немецкие власти подозревают в шпионаже в пользу России.

В июне 2021 года в Германии задержали россиянина Ильнура Н., работавшего научным сотрудником кафедры естественных и технических наук одного из университетов в Баварии. По версии прокуратуры ФРГ, не позднее осени 2019 года россиянин вступил в контакт с российской разведкой и согласился сотрудничать. По данным прокуратуры, он передал офицеру СВР данные об аэрокосмических проектах, в том числе о разработке европейской ракеты-носителя «Ариан», за что получил 2500 евро.

На этой неделе в Высшем региональном суде Мюнхена задержанному ученому предъявили обвинения в шпионаже. Как сообщает Der Spiegel, Ильнур Н. заявил следователям, что не знал, что сотрудничает с российской разведкой. Немецкие прокуроры не смогли привлечь к ответственности офицера СВР, который его завербовал. Воспользовавшись дипломатическим статусом, он уехал из Германии вскоре после задержания ученого.

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