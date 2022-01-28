Даниил Медведев вышел в финал Australian Open. Его ждет матч с Рафаэлем Надалем

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Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале Открытого чемпионата Австралии победил Стефаноса Циципаса из Греции со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

В финале Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч пройдет 30 января.

Для Медведева это четвертый выход в финал турниров Большого шлема, Надаль сыграет в финале в 29-й раз.

Медведев в 2021 году впервые победил в турнире Большого шлема — на US Open. Надаль выигрывал в финалах 20 раз.

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