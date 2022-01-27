В Ростовской области задержали троих журналистов. Их заподозрили в том, что они без разрешений находились в пограничной с Украиной зоне

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В поселке Куйбышево в Ростовской области задержали журналиста Znak.com Игната Бакина, фотографа издания «Блокнот-Ростов» Александра Прохорцева и фрилансера Глеба Голода, который сотрудничает с «Медузой».

Как сообщает Znak.com, пограничная служба ФСБ заподозрила журналистов в том, что они находились без специальных пропусков в пограничной с Украиной зоне.

Адвокат Алексей Прянишников, который консультировал Глеба Голода, рассказал «Медузе» со ссылкой на слова задержанных, что сотрудники погранслужбы знали — они задерживают журналистов. Хотя сами задержанные им этого не говорили.

Журналистам вменили административную статью «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне», которая предусматривает штраф до тысячи рублей.

Znak.com сообщает, что Игната Бакина пограничники расспрашивали о деятельности редакции издания, а также о его работе и личной жизни.

После опросов в погранслужбе журналистов отпустили. Им объявили предупреждения, но штрафы им не грозят.

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