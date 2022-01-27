В Петербурге после рентгена желудка в консультативно-диагностическом центре умерли три человека. СК возбудил уголовное дело

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В Санкт-Петербурге три человека умерли после того, как прошли контрастную рентгенографию желудка в Городском консультативно-диагностическом центре № 1, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГСУ Следственного комитета РФ по городу.

26 января СК сообщал о смерти двух человек, проходивших обследование 23 и 25 января, и о двух пациентах консультативно-диагностического центра № 1, которые попали в больницу. 27 января, пишет «Фонтанка» со ссылкой на СК, умер еще один человек. По данным издания, скончались две женщины (одной из них было 60 лет, возраст второй пока не уточняется) и 42-летний мужчина.

В больнице, пишет «Фонтанка», остаются два человека, делавших рентген желудка с барием в диагностическом центре, еще одна пациентка выписана.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Предполагается, что причиной смерти пациентов стал сульфат бария, взвесь которого используется в качестве контрастного вещества при рентгене желудка.

Городской консультативно-диагностический центр № 1 временно прекратил делать рентген желудка с барием. Пациентов, которые недавно проходили это обследование и почувствовали недомогание, просят немедленно связаться с центром.

Городской консультативно-диагностический центр № 1 — государственное бюджетное учреждение здравоохранения. На сайте центра сообщается, что это — одно из крупнейших многопрофильных, амбулаторно-поликлинических учреждений Санкт-Петербурга.