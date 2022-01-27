В Нижнем Новгороде троих подростков заподозрили в подготовке нападения на школу

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В Нижнем Новгороде по подозрению в подготовке нападения на школу задержали троих подростков 16-17 лет, сообщает Следственный комитет по региону.

По версии следствия, подозреваемые собирались напасть на одну из школ в Канавинском районе Нижнего Новгорода «для убийства нескольких лиц на почве ненависти». Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению убийства более двух лиц (часть 1 статьи 30 пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ).

Подростки планировали совершить нападение 20 апреля 2022 года, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе управления ФСБ России по Нижегородской области. По данным ФСБ, один из задержанных вел дневники, «в которых делались записи с рецептами изготовления взрывчатых веществ, а также имелись высказывания о ненависти к окружающим и себе, с восхищением действиями ».

Кроме того, один из подростков попытался покончить с собой, заявили в ФСБ. Он же признался, что хранил дома компоненты для изготовления взрывчатки.

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