В Днепре военнослужащий Национальной гвардии Украины убил пятерых сослуживцев

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Солдат срочной службы, служащий в Национальной гвардии Украины, открыл стрельбу по сослуживцам на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» в , сообщает МВД Украины.

В результате нападения погибли пять человек, в том числе умерла одна женщина, не связанная с военными. Еще пять человек получили ранения. В каком они состоянии, не уточняется.

Стрельба произошла около 3:40 ночи по местному времени, когда военные получали оружие. В тот момент в оружейной комнате находились чуть больше 20 человек, пишет издание «Информатор», ссылаясь на военных.

По данным полиции, стрельбу начал солдат срочной службы Артемий Рябчук 2001 года рождения. Как пишет УНИАН, солдат взял автомат Калашникова и патроны. Затем по неустановленной причине он открыл огонь по военным Нацгвардии, после чего убежал. По неподтвержденной информации, стрелок остается на территории завода.

В Днепре ввели полицейскую операцию «Сирена». По тревоге поднят личный состав подразделений полиции и Нацгвардии. МВД распространило фото нападавшего.

Обновление. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, подозреваемый в убийстве пяти человек, задержан.