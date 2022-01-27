Российского фотографа избили и задержали в Каире 

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Фотограф Арсений Котов из Самары подвергся 26 января нападению в Каире, после чего его задержала полиция.

Как рассказал блогер в инстаграме (сейчас его пост уже удален), он приехал в столицу Египта, чтобы поснимать район Маншият Насер, известный как «город мусорщиков». В нем живут заббалины — люди, зарабатывающие на жизнь сбором и переработкой мусора.

Во время прогулки по району на Котова напал один из местных жителей. Он кричал на арабском языке, размахивал кулаками и угрожал разбить фотокамеру. Фотограф пытался защищаться, после чего к египтянину присоединились еще трое человек и стали его избивать. Россиянина закидали камнями, в результате чего он получил сотрясение мозга.

Участников драки задержали. В полицейском участке выяснилось, что египтянин напал на Котова, подумав, что тот фотографировал его жену. До разбирательства блогера оставили в полиции.

Он утверждал, что пять раз звонил в российское посольство, но ему не предоставили никакой помощи. Поэтому он попросил огласки у СМИ и своих подписчиков.

Днем 27 января российский МИД объявил, что оказывает всю «необходимую консульскую поддержку» задержанному фотографу и ведет «активную работу» по его освобождению.

«По настоянию дипломатов был произведен врачебный осмотр, оказана медицинская помощь. Сотрудники консульского отдела посольства обеспечили россиянина лекарствами и едой», — говорится в заявлении российских дипломатов.

Арсений Котов специализируется на съемках пост-советской архитектуры. На его аккаунт в инстаграме подписаны 325 тысяч человек.