В даркнете выставили на продажу обезличенные данные 48 миллионов российских сертификатов о вакцинации от ковида

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На одном из форумов в даркнете опубликовали объявление о продаже обезличенных данных 48 миллионов российских сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщил телеграм-канал . По его сведениям, базу данных продают за 100 тысяч долларов.

Продавец утверждает, что получил базу данных из приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус», где можно оформить QR-код о вакцинации. В объявлении представили базу из десяти тысяч строк, которая содержит первые буквы фамилии, имени и отчества вакцинированного, дату рождения, уникальный номер регистровой записи пациента, первые две цифры серии и последние три цифры номера паспорта, название вакцины, а также QR-код в формате PNG.

«Выборочная проверка показала, что QR-коды действительные, ведут на сайт Госуслуг и данные в образце полностью совпадают с тем, что указано на официальной странице проверки QR-кодов», — сообщает канал «Утечки информации».

Министерство цифрового развития РФ сообщило, что организовало проверку информации об утечке. В ведомстве подчеркнули, что угроз для безопасности личных данных вакцинированных или переболевших граждан нет.

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