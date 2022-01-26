Студенты Geekbrains пожаловались, что им не вернули деньги за онлайн-курсы, и потребовали через суд 4,5 миллиона рублей компенсации

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Клиенты образовательной платформы Geekbrains потребовали от нее 4,5 миллиона рублей компенсации. Коллективный иск от 31 человека был принят Савеловским районным судом Москвы 22 декабря. Об этом газете «Коммерсант» рассказали в компании DestraLegal.ru, представляющей интересы пользователей.

Истцы утверждают, что образовательный сервис не возвращает деньги за онлайн-курсы, если студент решил отказаться от них в начале обучения. В Geekbrains отказ объясняют условиями своей оферты, пояснили в DestraLegal.ru.

По правилам платформы, студенту возвращают полную стоимость обучения в течение трех дней со дня покупки, 30% — в течение двух недель; 15% — в течение 14–30 дней. Если с момента покупки прошло более 30 дней, деньги не возвращаются. При этом в некоторых случаях доступ к курсу открывается только через 30 дней с момента его покупки, что нарушает права потребителей, отмечают в DestraLegal.ru.

По закону, пояснили представители истцов, клиент может отказаться от услуги в любое время и получить возврат при условии, что исполнителю компенсируют понесенные расходы. Такие издержки определяются по факту оказания услуги и должны быть документально подтверждены. «Ни одному из участников коллективного иска Geekbrains не представил подтверждающих документов несения таких расходов», — заявили в DestraLegal.ru.

В Geekbrains не стали комментировать иск. «Это абсолютно нормально, что кому-то из десятков тысяч студентов может не подойти конкретный курс. Тогда мы просто вернем деньги или предложим другие программы бесплатно», — заявили в компании.

Как отмечает «Коммерсант», это одно из первых подобных обращений в суд на рынке образовательных сервисов. Юристы, опрошенные газетой, считают, что у истцов высокие шансы на победу в споре, а исход дела может отразиться на других платформах.

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Geekbrains предлагает онлайн-курсы по программированию, маркетингу, дизайну и другим направлениям. Вместе с образовательной платформой Skillbox компания входит в холдинг Skillbox Holding Limited из экосистемы VK. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2020 году выручка компании «Гикбреинс» составила 2,19 миллиарда рублей, чистая прибыль — 245 миллиона рублей.

Накануне «Ведомости» сообщили о массовых сокращениях в Skillbox и Geekbrains. По данным газеты, компании покинули порядка 300 человек, включая методистов, продюсеров и специалистов службы поддержки. В пресс-службе Skillbox Holding Limited не стали раскрывать точное число ушедших сотрудников и заявили, что после слияния нескольких компаний менеджмент объединяет похожие функции и «проводит необходимые организационные изменения».

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