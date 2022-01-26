Сервисы «Яндекса» по заказу такси, доставки еды и продуктов обязали передавать данные пользователей силовикам

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Сервисы «Яндекс.Лавка», «Яндекс Go», «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» добавили в реестр организаторов распространения информации. На это обратила внимание «Роскомсвобода».

Сервисы связаны с бытовыми услугами: это доставка продуктов и хозяйственных товаров, аренда самокатов, заказ такси и готовой еды. Все они были внесены в реестр в один день — 14 января.

«Мы получили требование на включение сервиса такси и самокатов Яндекс Go, Яндекс.Еды и Яндекс.Лавки в реестр организаторов распространения информации, и в соответствии с законом обязаны его исполнить», — сказали «Новой газете» в пресс-службе «Яндекса».

Включение в реестр означает, что теперь эти сервисы «Яндекса» обязаны собирать и хранить данные пользователей, включая переписку, изображения и звуки, а также делиться ими с государственными структурами и спецслужбами по их запросу в соответствии с положениями поправок из «пакета Яровой».

Впервые сервисы «Яндекса» попали в реестр организаторов распространения информации в 2014 году. Тогда в список включили «Яндекс.Почту», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.МойКруг». В 2019-2020 годах в реестр внесли «Яндекс.Дзен», «Яндекс.Недвижимость», «Авто.ру», «Яндекс.Маркет» и «Беру.ру».

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