По Самаре расклеили объявления о многодневной эвакуации жителей на самосвалах и пешком. В МЧС назвали это фейком

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Управление МЧС по Самарской области опровергло информацию об учебной эвакуации жителей Самары, которая содержится в объявлениях, появившихся на подъездах жилых домов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «ЧП в Самарской области».

«Данная информация не соответствует действительности. Подобных мероприятий Главное управление МЧС России по Самарской области проводить не планирует», — сообщили в МЧС.

Ранее в январе на подъездах домов в Самаре появились объявления, в которых от имени МЧС жителей предупредили о подготовке к учебной эвакуации «для отработки действий в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации (в том числе угрозы распространения заражения COVID-19)». В сети опубликовали несколько фотографий таких объявлений — это как снимки листовок, так и скриншоты в мессенджерах.

В одном из объявлений, опубликованном в соцсетях, говорилось, что «эвакуация вашего дома» назначена на 29 января, а возвращение домой — на 3 февраля (самарское издание «Сова» пишет, что в разных объявлениях указаны разные даты). Перед эвакуацией жителям рекомендовали подготовить вещи и деньги «на несколько дней», а также паспорта и свидетельства о рождении.

«Эвакуация взрослого населения будет проводиться с использованием грузового транспорта (самосвалы) либо пешими колоннами по 500-1000 человек. Эвакуация на личном транспорте законом не предусмотрена!» — говорилось в объявлении. В пунктах временного размещения жителям пообещали выделить по два квадратных метра площади, «питание по разработанным нормативам» и необходимую одежду и посуду.

В листовке дважды указано, что за отказ от эвакуации предусмотрены административные штрафы по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (статья 20.6.1 КоАП).

Некоторые моменты из объявления основаны на реальных документах, Так, в приложении к постановлению администрации Самары о подготовке эвакуации населения от 22 июля 2020 года сказано, что жителей эвакуируют колоннами по 500-1000 человек. В том же документе сказано, что жители могут прибыть на сборные эвакуационные пункты на личном транспорте.

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