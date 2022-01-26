Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной организацией» польский «ВОТ Фонд»

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Генпрокуратура объявила нежелательной на территории России деятельность польской неправительственной организации WOT Foundation («ВОТ Фонд»).

В сообщении ведомства говорится, что работа этого фонда угрожает основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

В реестр «нежелательных организаций», составляемый Минюстом РФ, WOT Foundation пока не внесен. Всего на данный момент в реестр включены 49 организаций.

Согласно данным платформы DevelopmentAid, WOT Foundation занимается организацией конференций при участии политиков, представителей интеллигенции и журналистов, разделяющих либеральные ценности. В частности, WOT Foundation участвовал в проведении «Форума Бориса Немцова» 2019 года, а также организовывал в Варшаве семинар для журналистов, специализирующихся на международной тематике.

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