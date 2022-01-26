Австралия объявила о готовности увеличить экспорт газа в Европу в случае сокращения поставок из России

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Австралия готова увеличить поставки сжиженного природного газа в Евросоюз в случае возникновения дефицита из-за потенциального вооруженного конфликта России и Украины. Об этом, как сообщает The Guardian, заявил министр природных и водных ресурсов Австралии Кит Питт.

По словам министра, Австралия — «ведущий и надежный мировой экспортер сжиженного природного газа» и «готова оказать помощь в ответ на любой запрос о дальнейших поставках». Питт сказал в интервью газете The Australian, что Австралия ответит на любой запрос о поставках, который поступит от стран ЕС при «нехватке газа из России» (цитата по ТАСС).

Заявление министра прозвучало после того, как США и Великобритания выразили обеспокоенность по поводу зависимости Европы от российского газа. В администрации президента США заявили, что обсуждают с разными странами и компаниями поставки газа в Европу в случае вторжения России в Украину. Среди альтернативных поставщиков газа рассматривают США, Австралию и Катар.

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По версии США, Россия уже ограничила поток природного газа по трубопроводу через Украину — со 100 до 50 миллионов кубических метров в сутки. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить газом электростанции, заводы и жилые дома, но недостаточно, чтобы предотвратить взлет цен до рекордного уровня, пишет The Washington Post.

Европа получает более 40% природного газа из России. Больше других стран от российского газа зависима Германия, которая получает 50% газа из России. Зависимость ФРГ от импорта газа выросла в том числе после закрытия многих атомных электростанций. Этой зимой страны Европы переживают энергетический кризис из-за резкого роста цен на газ и электроэнергию.

В 2021 году, по данным аналитической компании Kpler, Австралия стала крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа, обойдя Катар. В основном и Австралия, и Катар поставляют газ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а на Европу приходятся незначительные объемы.

В апреле 2016 года США начали экспорт сжиженного природного газа в Европу. Первоначально предполагалось, что газ отправят в Литву, но в итоге США отправили первый танкер в Португалию. В Литву американский газ поставили в 2017 году.

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