В Швеции логотип системы денежных переводов «Золотая корона» посчитали ущемлением символов европейских монархий

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Система денежных переводов «Золотая корона» столкнулась с ограничением в Швеции. Власти страны сочли ее логотип эксплуатацией монархической геральдики, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные шведского национального архива.

В архив обратилось патентно-регистрационное ведомство Швеции, занимающееся регистрацией товарных знаков в стране. Регулятор попросил проверить, насколько изображение короны в логотипе KoronaPay схоже с королевской короной, защищаемой законом.

В архиве пришли к выводу, что регистрация товарного знака системы переводов в существующем виде ущемляет символы европейских монархий. «Корону, включенную в знак, легко спутать с охраняемой законом королевской короной на джемпере, и это придает знаку официальный характер», — цитирует «Коммерсант» объяснение архива.

KoronaPay, в свою очередь, пытается объяснить регистрационному ведомству Швеции, что изображение короны в логотипе «не посягает на монархические символы» и его «скорее можно сравнить с обозначением короны в шахматной фигуре короля», рассказал председатель совета директоров платежной системы Николай Смирнов. По его словам, платежная система собирается отстаивать свою позицию, поскольку для нее «важна преемственность» и узнаваемость бренда для ключевых клиентов — трудовых мигрантов.

Ранее сервис уже зарегистрировал товарный знак с короной в других странах «с большой монархической историей», включая Испанию, Австрию, Германию, Венгрию и Португалию, добавил Смирнов.

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Юристы, опрошенные «Коммерсантом», считают, что отказ в регистрации товарного знака «Золотой короны» выглядит «не в полной мере убедительным» и может создать опасный прецедент, который повлияет на другие компании, работающие в Швеции. Некоторые эксперты допустили, что решение регистрационного ведомства было политически мотивированным и может распространиться на другие страны Евросоюза.

«Золотая корона» — сервис быстрых денежных переводов без открытия счета, который работает на территории России, стран СНГ и Евросоюза. По данным самой системы, которые приводит «Коммерсант», общий объем переводов всех подразделений «Золотой короны» в 2021 году превысил 10 миллиардов долларов.

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