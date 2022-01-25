В Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошло масштабное отключение электричества

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В Казахстане и Узбекистане произошли масштабные перебои с подачей электроэнергии. Электричество отключилось на всей территории Киргизии, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства энергетики страны.

В ведомстве пообещали возобновить подачу электроэнергии в течение 30 минут, заявив, что сбой произошел «по всему энергокольцу в Центральной Азии». Его причины министерство не уточнило.

Из-за отключения электричества жители Бишкека остались без холодной воды, регулирование дорожного движения в городе ведется в ручном режиме. По данным РИА Новости, на киргизском горнолыжном курорте Чункурчак туристы застряли на канатной дороге.

Без энергоснабжения остались многие регионы Узбекистана, включая столицу страны — Ташкент. В городе остановились поезда метро, не работают светофоры, а мобильная связь появляется с перебоями. Аэропорты страны прекратили работу. Крупное отключение произошло в 11:00 (09:00 по Москве), говорится в сообщении министерства энергетики страны. Проводятся работы по устранению неисправности.

Сообщается об отключениях в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях Казахстана, а также в самом Алматы. В администрации города объяснили, что «отключение произошло по линии KEGOC („Казахстанская компания по управлению электрическими сетями“)», работы по переподключению начаты.

В KEGOC объяснили сбой «аварийным дисбалансом», созданным энергосистемой Центральной Азии. В результате произошло аварийное разделение транзита «Север-Восток-Юг Казахстана» с отключением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. Оператор пытается ликвидировать аварию.

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