Суд решил заблокировать клип Алены Швец «Две девочки», усмотрев в нем гей-пропаганду

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Суд в Саратове постановил заблокировать клип Алены Швец «Две девочки» за пропаганду однополых отношений.

Запрет подтвердили в прокуратуре региона, подавшей соответствующий иск.

По сюжету клипа лирическая героиня влюблена в подругу, однако та разрывает отношения под влиянием гомофобно настроенной матери. Над самой героиней смеются сверстники.

В октябре с требованием проверить клип «Две девочки» в Роскомнадзор обращалась уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя. Это произошло после попытки самоубийства 11-летней девочки — она была поклонницей творчества Швец, а также жаловалась на неприятие ее сексуальной ориентации.

В ноябре полиция Новосибирска отказалась возбуждать уголовное дело о пропаганде ЛГБТ среди детей из-за клипа на песню «Две девочки». По итогам полицейской проверки, проведенной после поступления жалобы от гражданина, было установлено, что «в тексте песни какое-либо повествование о половом сношении с кем-либо отсутствует, призывов к однополой любви в тексте нет».

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!