«Речь о 375 миллиардах рублей». Кадыров уточнил свои слова о содержании Чечни из федерального бюджета

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Глава Чечни Рамзан Кадыров уточнил в телеграме свое высказывание о том, что власти России направляют на содержание Чечни около 300 миллиардов рублей из федерального бюджета.

24 января Кадыров провел прямой эфир в инстаграме спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. В частности, он заявил, что «Россия за год за республику, за содержание народа Чеченской Республики тратит за 300 миллиардов денег», и без этой помощи Чечня «не сможет продержаться даже месяца».

На следующий день Кадыров заявил, что прошедший эфир «вызвал массу кривотолков», в том числе касательно бюджета Чечни. «Напомню, что я не владею в совершенстве профессиональным и углубленным русским языком. И я , как вы прекрасно знаете, поэтому многое остается неуточненным», — подчеркнул Кадыров. Он призвал журналистов не пытаться «поймать хайп», а уточнять информацию.

Начнем с того, что речь о 375 миллиардах рублей. Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона.

По словам Кадырова, в эту сумму входит в том числе содержание территориальных отделений федеральных органов власти, таких как МВД, прокуратура, Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования. «Цифра эта совершенно не космическая. И такое же содержание есть во всех регионах России», — добавил Кадыров.

Отделение Росстата в Чечне в 2019 году оценивало в 241 миллиард рублей.

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