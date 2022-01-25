Минздрав России приостановил закупки «ЭпиВакКороны». В регионы вакцину не поставляли с прошлого года

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С начала 2022 года по регионам России не было распределено ни одной партии вакцины «ЭпиВакКорона» или . Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на реестр разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора.

Газета провела опрос 85 региональных министерств и департаментов здравоохранения. Он показал, что в большинство регионов последние партии «ЭпиВакКороны» или «ЭпиВакКороны-Н» были поставлены в конце ноября — начале декабря 2021 года, а даты новых поставок в регионах не знают.

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В «Герофарм» — единственном контрактном производителе «ЭпиВакКороны» среди частных фармкомпаний — заявили, что запросов на запуск этой вакцины в 2022 году не поступало. Источник «Ведомостей» в одном из российских научных институтов заявил, что «есть основания говорить о приостановке производства».

В Минздраве заявили, что закупок «ЭпиВакКороны» или «ЭпиВакКороны-Н» в последнее время не было, так как в регионах сформирован запас этих препаратов. В большинстве субъектов он действительно есть, отмечают «Ведомости». При этом 70% врачей, по просьбе издания, заявили, что «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» не пользуются спросом у пациентов.

«ЭпиВакКорона» стала второй вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. Массово прививать ею начали весной 2021 года. «ЭпиВакКорона-Н» была зарегистрирована в августе 2021 года.

«ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» были разработаны новосибирским центром «Вектор» Роспотребнадзора. По данным центра, в 2021 году в гражданский оборот ввели около 13 миллионов доз «ЭпиВакКороны» (количество выпущенных доз «ЭпиВакКороны-Н» в центре не указали). Для сравнения, производители «Спутника» — самой массовой российской вакцины от коронавируса — в 2021 году выпустили более 245 миллионов доз.

К эффективности «ЭпиВакКороны» есть вопросы. Участники клинического исследования этой вакцины в марте 2021 года призвали Минздрав провести независимую от Роспотребнадзора проверку препарата. Трое из них в ходе независимого эксперимента установили, что ни в одном из исследованных случаев у привитых не вырабатывались .

Интервью создателей «ЭпиВакКороны»

Вы ею сами прививались? И почему после этой вакцины так мало антител? Жителей России начали прививать «ЭпиВакКороной». «Медуза» задала главные вопросы об этой вакцине ее разработчику и производителю

Интервью создателей «ЭпиВакКороны»

Вы ею сами прививались? И почему после этой вакцины так мало антител? Жителей России начали прививать «ЭпиВакКороной». «Медуза» задала главные вопросы об этой вакцине ее разработчику и производителю

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