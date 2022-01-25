Документальный фильм HBO и CNN о Навальном впервые покажут на фестивале «Сандэнс»

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Мировая премьера документального фильма о российском политике Алексее Навальном состоится на американском фестивале независимого кино «Сандэнс». Фильм «Навальный» снял канадский документалист Дэниэл Роэр по заказу стримингового сервиса HBO Max и компании CNN Films.

Премьера пройдет в онлайн-формате 25 января в 18:00 по местному времени (04:00 мск 26 января). Затем картина будет повторно показана 27 января в 08:00 (18:00 мск). Билет на просмотр фильма стоит 20 долларов, однако с российского IP-адреса его купить невозможно.

Фильм Роэра рассказывает об отравлении Алексея Навального, его лечении и возвращении в Россию. Режиссер демонстрирует «смелого и противоречивого потенциального президента, который готов пожертвовать собой, чтобы провести реформы на своей родине», говорится в анонсе фильма на сайте «Сандэнса».

Ранее в инстаграме Алексея Навального сообщалось, что съемки фильма Роэра велись в строгом секрете.

Еще в больнице мы решили: все происходящее — «Новичок», отравление, больница, охрана — слишком дико, чтобы это не снимать…

На всякий случай снимали все. Как я лечился и восстанавливался. Как вместе с Христо начался триллер с расследованием и обнаружением банды отравителей из ФСБ. Как я звонил своим убийцам.

Снимали как снимали «Дворец Путина». Ну и так далее.

Последний раз съемочная группа была со мной в тот момент, когда на погранконтроле люди в форме сказали мне: «Пройдемте».

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