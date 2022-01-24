В Гейдельбергском университете в Германии открыли стрельбу. Есть раненые
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В Гейдельбергском университете в Германии неизвестный открыл стрельбу в лекционном зале. Об этом сообщает Bild.
В результате инцидента тяжелые ранения получили несколько человек. Сам стрелок покончил с собой.
Полиция сообщила, что нападавший использовал винтовку.
По данным Bild, стрелок был студентом. Его мотивы пока неясны.
Гейдельбергский университет — один из самых престижных вузов Германии. Он входит в Топ-100 лучших университетов мира по версии наиболее влиятельных рейтингов QS и Times Higher Education.