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В Гейдельбергском университете в Германии открыли стрельбу. Есть раненые

Источник: Bild

В Гейдельбергском университете в Германии неизвестный открыл стрельбу в лекционном зале. Об этом сообщает Bild.

В результате инцидента тяжелые ранения получили несколько человек. Сам стрелок покончил с собой.

Полиция сообщила, что нападавший использовал винтовку.

По данным Bild, стрелок был студентом. Его мотивы пока неясны.

Гейдельбергский университет — один из самых престижных вузов Германии. Он входит в Топ-100 лучших университетов мира по версии наиболее влиятельных рейтингов QS и Times Higher Education.