Кадыров оценил в 300 миллиардов рублей ежегодные дотации Чечне из федерального центра. И заявил, что без них регион не проживет и месяца

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Чечня ежегодно получает из федерального бюджета около 300 миллиардов рублей дотаций. Такую оценку привел глава региона Рамзан Кадыров, сообщает РИА Новости.

По словам Кадырова, без этой помощи республика «не сможет продержаться даже месяца». Глава Чечни также заявил, что там нет никаких природных ресурсов, на которых можно было бы зарабатывать.

Все говорят, что у нас нефть. Пожалуйста, привезите любого, мы готовы строить нефтеперерабатывающие заводы. Мы дадим вам любую территорию, дадим возможность добывать нефть. Нету этого всего. Нету у нас ни газа, ни света, ни нефти — это все придуманные вещи, чтобы мы о чем-то думали.

По словам Кадырова, он на протяжении семи лет пытался найти инвесторов для добычи нефти в регионе, но так и не смог их найти.

Чечни в 2019 году местное отделение Росстата оценивало в 241 миллиард рублей.

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