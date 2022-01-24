Биржевой курс евро превысил 89 рублей, доллар стоит больше 79 рублей

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Курс российской валюты на торгах на Московской бирже 24 января снижается. Так, в ходе торговой сессии 24 января курс доллара впервые с ноября 2020 года превысил отметку в 79 рублей. По состоянию на 15:00 мск, доллар торговался по 79,25 рубля, подорожав к закрытию предыдущих торгов на 1,82 рубля.

Курс евро, к 15:00 мск, также вырос почти на 1,68 рубля, до 89,55 рубля. Выше 89 рублей биржевой курс европейской валюты предыдущий раз поднимался в мае 2021 года.

Официальный курс доллара вырос на 67 копеек, до 77,36 рубля. Курс евро на 25 января — 87,59 рубля (+68 копеек).

На курс рубля, считают аналитики, значительное воздействие оказывает сохраняющаяся напряженная ситуация вокруг Украины. Страны Запада предполагают, что Россия может начать вторжение, власти РФ подготовку к военной операции отрицают. 24 января стало известно, что США и Великобритания решили эвакуировать некоторых сотрудников посольств в Киеве и членов их семей, Австралия рекомендовала родственникам своих дипломатов покинуть Украину.

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