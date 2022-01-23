Умер фотограф Владимир Лагранж

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В Москве на 83-м году жизни умер фотожурналист Владимир Лагранж. Об этом сообщила в фейсбуке основатель Галереи и Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская.

Галерея имени братьев Люмьер

«Лагранж был для меня самим русским, самым московским, самым родным после моей большой семьи. Такие люди и делали этот город моей родиной, в которую хочется возвращаться. Мы сделали очень много вместе, но еще больше не успели. Я обещаю тебе мой любимый Лагранж сделать все, чтобы твое имя не просто осталось, а летело за нами еще очень долго», — написала она.

Владимир Лагранж родился в 1939 году в Москве. В 1959-1963 годах работал в фотохронике ТАСС, затем до 1989 года был специальным фотокорреспондентом журнала «Советский Союз». Также работал в журнале «Родина» и в московском бюро французского агентства Sipa Press. Лагранжа называют классиком отечественной фотографии, его работы широко публиковались в советской и иностранной прессе. Является почетным членом Союза фотохудожников России.

Владимир Лагранж. У фонтана ВДНХ, 1963 Галерея имени братьев Люмьер