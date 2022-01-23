Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку

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Президент Армении Армен Саркисян объявил, что покидает свой пост.

«Я очень долго думал, и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение, которое исходит из определенной логики», — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте президента Армении.

По словам Саркисяна, он не имеет конституционных инструментов, чтобы в сложный период для страны «влиять на коренные процессы внутренней и внешней политики, вопросы войны или мира».

Институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов. Сегодня, как никогда, нам нужны осмысленные, хорошо продуманные, обдуманные, осмысленные действия. В противном случае мы, армяне всего мира, не достигнем цели нашей миссии, окажемся на обочине истории. Мы больше не имеем права ошибаться.

Армен Саркисян был избран президентом парламентом Армении весной 2018 года. Вскоре в стране произошла революция, в результате которой к власти пришел действующий премьер-министр Никол Пашинян.

В Армении действует парламентская форма правления, поэтому президент обладает лишь представительскими полномочиями. Согласно Конституции, он избирается сроком на семь лет. Внеочередные выборы президента в стране могут пройти в середине февраля.

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