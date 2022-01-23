Главнокомандующий ВМС Германии ушел в отставку после заявлений о том, что Путин заслуживает уважения, а Крым уже не вернуть

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Глава Военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал рапорт об отставке, извинившись за свои слова о Крыме и президенте РФ Владимире Путине.

Временно исполняющим обязанности главкома ВМС ФРГ будет заместитель Шенбаха контр-адмирал Ян Кристиан Каак.

21 января на конференции в Индии Шенбах заявил, что Крымский полуостров навсегда потерян для Киева и «никогда не вернется». Также вице-адмирал сказал, что Путин, поддерживая слухи о возможном вторжении России в Украину, хочет лишь того, чтобы Запад его уважал. «И, боже мой, оказать кому-то уважение стоит совсем недорого, даже ничего не стоит… Очень легко оказать ему уважение, которого он реально требует — и, вероятно, также заслуживает», — отметил Шенбах.

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Заявление военного, распространившись в соцсетях, вызвало критику со стороны немецких МИДа и Минобороны. После Шенбах выразил сожаление из-за своих слов, отметив, что это было его личное мнение, а не официальная позиция властей ФРГ.

«Мои опрометчивые высказывания в Индии… создают дополнительную напряженность вокруг моего ведомства. Я считаю этот шаг (отставку) необходимым для предотвращения дальнейшего ущерба флоту Германии, Бундесверу и прежде всего ФРГ», — сказал Шенбах.

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