Зеленский ввел санкции против 52 россиян. В список попали Артемий Лебедев и Юрий Чайка

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 52 граждан России и 24 российских компаний. Соответствующий приказ опубликован на сайте Зеленского.

Большинство фигурантов списка — российские судьи и чиновники, работающие в Крыму. Также в нем оказались дизайнер Артемий Лебедев и постпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, бывший генпрокурор Юрий Чайка.

Ограничения предусматривают блокировку активов на Украине, они будут действовать пять лет.

Зеленский также поручил МИД Украины предложить ЕС, США и другим странам ввести аналогичные санкции.

Артемию Лебедеву еще в 2017 году запретили въезд на Украину. Это объяснялось его поездками в Крым и на территорию Донбасса, неподконтрольную Киеву.

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