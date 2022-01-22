В Москве арестовали предполагаемого основателя хакерской группировки The Infraud Organization. В США ее обвиняют в хищении полумиллиарда долларов

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Суд в Москве арестовал предполагаемого основателя хакерской группировки The Infraud Organization Андрея Новака, который объявлен в США в розыск по обвинению в кибермошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Еще трое предполагаемых хакеров отправлены под домашний арест. Источник агентства отметил, что российские спецслужбы установили местонахождение преступников при содействии правоохранительных органов США.

Фигурантам дела вменяются статьи о неправомерном доступе к компьютерной информации (статья 272 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (статья 187 УК РФ).

В феврале 2018 года Минюст США обвинил в участии в группировке The Infraud Organization 36 человек из разных стран мира, в том числе Андрея Новака. По версии американских властей, группировка в ходе своей деятельности нанесла ущерб на сумму 530 миллионов долларов.

В марте 2021 года в США приговорили к десяти годам лишения свободы 33-летнего россиянина Сергея Медведева, который несколькими годами ранее был задержан в Таиланде. По версии властей США, он также был одним из сооснователей The Infraud Organization; Медведев в ходе процесса признал вину.

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