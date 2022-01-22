Глава МИД Великобритании приедет в Москву на переговоры впервые за четыре года
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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в феврале приедет в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
В ходе поездки Трасс проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Как отмечает ТАСС, с просьбой о переговорах обратилась британская сторона. Точные даты визита Трасс пока не называются.
В последние недели Россия ведет переговоры с Западом по гарантиям безопасности. Москва требует от НАТО гарантировать невключение в свой состав Украины, а также вывести войска с территорий членов альянса, присоединившихся к нему после 1997 года. Уже прошли четыре раунда переговоров — два с США, один с НАТО и один на площадке ОБСЕ. По их итогам стороны не смогли прийти к сближению позиций.
В последний раз министр иностранных дел Великобритании приезжал в Москву в декабре 2017 года. Тогда эту должность занимал нынешний премьер страны Борис Джонсон.