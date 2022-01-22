Глава МИД Великобритании приедет в Москву на переговоры впервые за четыре года

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в феврале приедет в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

В ходе поездки Трасс проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как отмечает ТАСС, с просьбой о переговорах обратилась британская сторона. Точные даты визита Трасс пока не называются.

В последние недели Россия ведет переговоры с Западом по гарантиям безопасности. Москва требует от НАТО гарантировать невключение в свой состав Украины, а также вывести войска с территорий членов альянса, присоединившихся к нему после 1997 года. Уже прошли четыре раунда переговоров — два с США, один с НАТО и один на площадке ОБСЕ. По их итогам стороны не смогли прийти к сближению позиций.

В последний раз министр иностранных дел Великобритании приезжал в Москву в декабре 2017 года. Тогда эту должность занимал нынешний премьер страны Борис Джонсон.

Читайте также

В НАТО не понимают, чего добивается Путин, — и ждут нападения не только на Украину Главное из очень тревожной статьи Der Spiegel по итогам переговоров России и Запада

Читайте также

В НАТО не понимают, чего добивается Путин, — и ждут нападения не только на Украину Главное из очень тревожной статьи Der Spiegel по итогам переговоров России и Запада

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!