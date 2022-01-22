ФБР нашло в дневнике жениха Габби Петито признание в ее убийстве
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Ответственность за убийство блогера Габби Петито несет ее жених Брайан Лондри, позже покончивший с собой. Об этом сообщило ФБР.
В июле 2021 года 22-летняя Габби Петито и 23-летний Брайан Лондри отправились в автомобильное путешествие по США. О своей поездке Петито рассказывала в соцсетях. В конце августа она прекратила выкладывать посты; Лондри через несколько дней после этого вернулся домой, но не стал связываться ни с полицией, ни с семьей своей невесты.
Через две недели родители Петито заявили о ее пропаже, после чего были начаты ее поиски. Останки Петито были найдены 19 сентября, экспертиза показала, что женщину задушили.
Сам Лондри за несколько дней до обнаружения тела Петито ушел из дома и не вернулся. Спустя почти два месяца его нашли мертвым; экспертиза показала, что он покончил с собой.
Такой вывод в бюро сделали на основании изучения дневника Лондри, найденного возле его тела. В ФБР заявили, что дневник содержит записи, в которых Лондри «берет на себя ответственность за смерть» своей невесты.
В ФБР не привели каких-либо цитат из дневника, однако подчеркнули, что полученной информации достаточно, чтобы закрыть дело. «Расследование не выявило других людей, кроме Брайана Лондри, прямо причастных к трагической смерти Габби Петито», — заявили в ФБР.