ФБР нашло в дневнике жениха Габби Петито признание в ее убийстве

В июле 2021 года 22-летняя Габби Петито и 23-летний Брайан Лондри отправились в автомобильное путешествие по США. О своей поездке Петито рассказывала в соцсетях. В конце августа она прекратила выкладывать посты; Лондри через несколько дней после этого вернулся домой, но не стал связываться ни с полицией, ни с семьей своей невесты.

Через две недели родители Петито заявили о ее пропаже, после чего были начаты ее поиски. Останки Петито были найдены 19 сентября, экспертиза показала, что женщину задушили.

Сам Лондри за несколько дней до обнаружения тела Петито ушел из дома и не вернулся. Спустя почти два месяца его нашли мертвым; экспертиза показала, что он покончил с собой.