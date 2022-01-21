В Сургуте напали на журналистов «Новой газеты». Они готовили репортаж о самоубийствах в местной больнице

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В Сургуте совершено нападение на журналистов «Новой газеты» Изольду Дробину и Ардена Аркмана, готовивших репортаж городской клинической травматологической больницы.

На журналистов, сообщает «Новая газета», напал заместитель главврача больницы Андрей Матвеев. Как сообщает издание, журналисты стояли у отделения анестезиологии и попросили у проходящего мимо мужчины в белом халате комментарий по поводу самоубийства двух медсестер. Мужчина ушел, но затем вернулся и напал сначала на фотокорреспондента, а потом на журналистку. Дробину врач ударил в скулу, а фотографу повредил камеру. Журналисты обратились в полицию.