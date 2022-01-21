Умер комик Луи Андерсон, создатель мультсериала «Жизнь с Луи»

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В Лас-Вегасе умер комик и телеведущий Луи Андерсон, сообщает Deadline.

Андерсону было 68 лет, несколькими днями ранее он был госпитализирован с агрессивной формой рака крови.

Андесон наиболее известен как создатель мультсериала «Жизнь с Луи», выходившего на Fox Kids в конце 1990-х годов. Сюжеты серий были основаны на детстве самого Андерсона, у которого было 10 братьев и сестер. «Жизнь с Луи» получил две премии «Эмми».