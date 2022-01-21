Данные об учредителях фонда предполагаемой дочери Путина убрали из реестра юрлиц

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) исчезли данные об учредителях фонда , которым руководит предполагаемая дочь президента РФ Владимира Путина . Внимание на это обратило издание «ЧТД».

По данным издания, эти сведения удалили из реестра 15 декабря 2021 года. В выписке из ЕГРЮЛ от 14 декабря, которую заказывали журналисты, единственным учредителем фонда значился Московский государственный университет имени Ломоносова. В выписке от 21 января, которую получила «Медуза», отсутствует графа «Сведения об участниках / учредителях юридического лица», которую можно найти в выписках о других организациях.

«ЧТД» указывает, что из ЕГРЮЛ также исчезли сведения об учредителях . Судя по данным «СПАРК-Интерфакс», 13 января представители фонда подали в налоговую службу заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ, в том числе касающихся учредительных документов.

Кроме того, из реестра пропали данные об учредителях фонда «Возрождение традиций», который зарегистрировал друг президента России, виолончелист , образовательного фонда , связанного с Ролдугиным, а также телеканала RT (юрлицо — АНО «ТВ-новости»).

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!