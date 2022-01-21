В Кемерово арестованного правозащитника, сообщавшего о пытках в колониях, заподозрили в создании ячейки АУЕ в СИЗО

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Координатор правозащитной организации Владимир Тараненко, арестованный по делу о вымогательстве, сообщил, что в отношении него возбудили новое уголовное дело, пишет издание « ».

Тараненко рассказал на заседании Кировского районного суда Кемерово, прошедшего 20 января, что его подозревают в создании ячейки организации , запрещенной в России. По версии следствия, он якобы организовал ячейку в кемеровском СИЗО-1. Ранее правозащитник говорил, что не имеет отношения ни к АУЕ, ни к криминальным сообществам.

Адвокат Алексей Радаев сказал в разговоре с изданием, что Тараненко объявили сторонником АУЕ из-за того, что он отстаивает свои права в следственном изоляторе.

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Владимир Тараненко и еще один координатор «Сибири правовой» Дмитрий Камынин были арестованы в начале 2021 года. В отношении Тараненко возбудили дело о вымогательстве, в отношении Камынина — о распространении наркотиков. Проект «Гулагу.нет» сообщал, что обоих правозащитников задержали сотрудники ФСБ. Тараненко и Камынин отрицают свою вину. Они связывают уголовное преследование со своей правозащитной деятельностью.

В феврале 2021-го Тараненко перевели в карцер СИЗО-1 в Кемерово, где, по его словам, над ним издевались сотрудники учреждения, пишет «Тайга.инфо». Родственники Тараненко говорили, что его могли пытать, чтобы получить доступ к ютьюб-каналу «Сибири правовой».

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